Cabello anuncia revisión de casos de presos con retardo procesal y dice que «no hay pranes en ninguna cárcel del país»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que actualmente no hay pranes en las cárceles de Venezuela y anunció un plan nacional para revisar todos los casos con retardo procesal en el país.

«Nosotros nos metimos en las cárceles y hoy día, gracias al trabajo que se hizo no hay pranes en ninguna cárcel de Venezuela. El que quiera puede ir a comprobar. Quien quiera saber cómo es la vida en una cárcel hable con el ministro y el ministro lo lleva sin ningún problema», indicó Cabello durante el reinicio de la llamada «revolución judicial».

Destacó que «esa era una de las cosas que retardaban el proceso, ya que desde las cárceles decían ‘no, de aquí no se mueve nadie, aquí no vamos a permitir el traslado de ningún detenido'».

Asimismo, ofreció detalles sobre la crisis penitenciaria actual y el retardo procesal. «En este instante tenemos nosotros en centros de detención, tanto penitenciarios como centros de detención preventiva, 58.714 presos. De esos tenemos 12.425 que tienen más de dos años detenidos sin sentencia. Allí está una tarea inmediata, revisar eso. De esos hay en los centros penitenciarios 4203 y en los centros preventivos 8222».

Cabello destacó que conoció casos en donde los privados de libertad se vieron obligados a admitir la culpabilidad para agilizar los procesos y reducir sus penas, destacando que en muchas ocasiones lo hicieron aún a pesar de sus inocencias.

EL PLAN COMIENZA EL VIERNES

El ministro informó que a partir de este viernes comenzarán a revisar caso por caso del tema de los retardos procesales. «Iniciaremos en dos regiones, la región central que contempla Caracas, Aragua, Carabobo, La Guaira y Miranda y la región occidental con los estados Falcón, Lara y Zulia».

Cabello recordó los resultados de la primera vez que hicieron un plan similar. «En la primera vuelta de la revolución judicial logramos reducir más del 40% del personal que estaba sobre todo en los centros preventivos ¿Por qué se reducen? Porque había presos por lo menos, gente que se robó una lámina de zinc».

En este sentido, destacó que no en todos los casos las personas deben quedar privadas de libertad. «Que salga en libertad los que tengan que salir, que siga en juicio en libertad. Los que tengan una medida activa de presentación cada 30 días, cada 15 días, eso lo determina el juez, y ustedes van a ver lo que nos vamos a encontrar allí y vamos a sentir la satisfacción de que estamos haciendo justicia», concluyó.