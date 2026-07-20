El fenómeno El Niño y la amenaza que representa para Venezuela tras los terremotos

Un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad amenaza con agravar la crisis humanitaria en Venezuela, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al golpear justo cuando miles de personas permanecen desplazadas por los terremotos del pasado 24 de junio y complicar las labores de recuperación de cadáveres y remoción de escombros.

«No podemos ignorar que podría desarrollarse un El Niño fuerte y golpear a Venezuela en un momento en que muchas personas ya están desplazadas», afirmó Lucas Guedes Hackradt, jefe de Reducción del Riesgo de Desastres de la OIM en Venezuela.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) calculó a inicios de julio un 81 % de probabilidad de que se desarrolle un episodio de El Niño muy intenso entre octubre y diciembre, uno de los más fuertes desde 1950, con mayor riesgo de sequías, inundaciones y olas de calor.

De hecho, las lluvias ya se registran en buena parte de los estados situados en el centro-norte de Venezuela, justamente los afectados por los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que devastaron mayormente a La Guaira.

ONDAS TROPICALES

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este lunes que la onda tropical número 28 se desplaza desde el centro hacia el occidente del país, generando condiciones de inestabilidad atmosférica que provocarán nubosidad, lluvias y posibles descargas eléctricas durante los próximos días.

Según el boletín meteorológico válido desde este lunes 20 hasta el domingo 26 de julio de 2026, se espera el aporte importante de aire húmedo en capas medias y altas, combinado con la actividad moderada de la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica.

Esto favorecerá la formación de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, especialmente en horas de la tarde y noche.

El modelo GFS (Sistema de Predicción Global, por sus siglas en inglés) muestra acumulados significativos de lluvia (en mm) entre el 20 y el 26 de julio, con mayores concentraciones en regiones como:

Nororiente

Llanos Centrales y Occidentales

Andes

Zulia

También se esperan eventos nubosos con precipitaciones variables en el Centro Norte, Yaracuy, Lara y Falcón.

Para este lunes 20 de julio, se estiman lluvias o chubascos con descargas eléctricas ocasionales en Delta Amacuro, Bolívar, Barinas, Cojedes, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Gran Caracas, Andes y Zulia.