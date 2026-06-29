EN VIDEOS: Así se sintió la réplica de este 29Jun durante la transmisión en vivo de programas de radio

Este lunes a las 7:01 de la mañana se registró una nueva réplica. Aunque no causaron mayores daños, el miedo y ansiedad que generaron en la población quedó evidenciado en dos transmisiones radiales que se encontraban al aire en el momento del movimiento telúrico.

«Está moviéndose de manera importante en este momento. Hay un temblor en desarrollo, se ha sentido muy importante en el estudio en La Castellana. Voy a pedir al equipo por favor que contacte a mi familia, mientras yo estoy al aire, a ver si todos están bien en casa», dijo Román Lozinski mientras se estaba llevando a cabo el sismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Román Lozinski (@rlozinski)

«Corto pero intenso, corto pero importante», agregó con evidente nerviosismo.

En esta línea, el periodista Saúl Noriega también estaba al aire al momento del sismo en Unión Radio.

«Muchachos acá se ha sentido una réplica, un movimiento sísmico acá en Caracas. Al parecer todo bien. Se ha sentido fuerte, como un remesón. Estábamos tranquilos hablando y nos levantó de aquí, pero todo bien», comentó.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que varias réplicas se registraron este lunes en el país tras los terremotos del 24 de junio.

La más fuerte ocurrió a la 07:01 a.m. y tuvo una magnitud de 4.2. La profundidad fue de 2.9 km y el epicentro se originó a 10 km al este de La Guaira.