El emotivo mensaje del hijo de Armando Visconti dedicado a sus padres que murieron en los terremotos

Juan Pablo Visconti se despidió de sus padres en redes sociales con un emotivo mensaje en el que recordó algunos de sus mejores momentos juntos, poco después de que se confirmara sus muertes en los terremotos de La Guaira.
«Gracias por todo papá, no tengo palabras para describir el dolor que me da perderte, simplemente gracias por haberme criado, gracias por haber sido tan comprensivo conmigo, gracias por haberme enseñado que es ser un hombre, gracias por prepararme para la vida, gracias por toda la paciencia que me tenías, por el cariño y por el amor que recibí de ti», señaló el adolescente.
«Fuiste el mejor padre que pude tener. Te llevo en mi corazón. Eres mi padre, mi mejor amigo, y mi compañero de vida. Es un honor llevar tu apellido Visconti, me hace muy feliz llevar el apellido del tipo más increíble que he conocido en mi vida, no tienes ni idea de lo increíble que eras. Recuerdo cuando pasabas horas estudiando conmigo matemática para después ir y terminar sacando una mala nota, y eras tú el que te disculpabas porque creías que no me habías enseñado lo suficiente cuando en realidad habías hecho ya demasiado por mí», añadió Juan, quien también perdió a su madre en la tragedia.
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En la publicación, agradeció a su padre por toda la paciencia que le tuvo. «Gracias por haberme llevado a todas partes, todas las horas que pasabas sentado en una cancha viéndome jugar. No recuerdo ni un solo regaño de tu parte solo recuerdo que te molestabas cuando era impuntual porque tu odiabas la impuntualidad. Te extrañaré muchísimo papá, extrañaré salir del liceo y verte al fondo en la sombrita esperándome con una sonrisa en la cara así estuvieras media hora esperándome».
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«Extrañaré cuando íbamos a Caracas y hablábamos sobre los carros que veíamos. Extrañaré ver carros en venta por marketplace contigo; extrañaré montarme en karting contigo; extrañaré estudiar contigo matemática o que me ayudabas a hacer las láminas; extrañaré cargarte el bajo o el amplificador cuando te acompañaba a trabajar, te extrañaré demasiado, pero sé que estás conmigo», añadió.
«A veces siento que escucho tu bajo, a lo mejor eres tú tocando en el cielo para que sepa que estás conmigo. Papá te amo muchísimo, gracias por haber confiado en mí más que yo a mi mismo, eres demasiado increíble, descansa en paz papá», concluyó.
EL MENSAJE A SU MAMÁ
Por otra parte, Juan Pablo Visconti le dedicó unas palabras a su mamá. «No sabes cuánto duele que ya no estés, no sé ni cómo empezar esto. Gracias por ser mi mamá, por educarme, cuidarme, enseñarme, aconsejar, protegerme y por amarme incondicionalmente. Todavía no asimilo tu partida, ya no estarán tus regaños, tus risas, tus abrazos, no podré escuchar tu voz. Eras muy estricta conmigo, pero sé que todo era para que fuera un hombre de bien, como tú me decías», dijo.
«Extrañaré ir al gimnasio contigo, eras una mujer muy fuerte y valiente. Muchísimas veces andabas decaída o cansada y seguías siendo un fosforito en el colegio. Echando broma con los alumnos y profesores y siendo la más graciosa para todos, chalequeabas a todo el mundo y disculpa la palabra pero te encantaba echar vaina. Para mí, es un honor que muchas personas me conozcan por ser el hijo de la maestra Ana. Te prometo que te sacaré todos esos 20 que tanto te gustaba que sacara en las notas», expresó.
«Te amo mami, sé que la familia no se puede escoger, pero yo te escogería como mi mamá en esta y en todas mis vidas. Te amo y te amaré siempre con todo mi corazón. Prometo llevarte ahí siempre, cuando vaya al cielo te abrazaré fuerte y nos reencontraremos todos. Me dolerás siempre, descansa en paz», comentó.
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