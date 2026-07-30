Migración sería una de las consecuencias del doble terremoto: «La perspectiva no es alentadora dadas las circunstancias»

El devastador doble terremoto que sacudió el país pasado 24 de junio sigue generando diversas consecuencias. Más allá de la alta cantidad de víctimas y edificaciones afectadas, podría surgir una nueva crisis migratoria.

Más de 20.000 personas quedaron damnificadas por el doble terremoto y muchos más tienen daños en sus edificios. La abogada especialista en asuntos migratorios, María Montoya, explicó que hay un riesgo de migración para los afectados.

«Digamos que la perspectiva nuestra no es alentadora dadas las circunstancias, puesto que todo lo que ha sido la catástrofe ocurrida en el país, no alienta a las personas a salir del país, pero sí a movilizarse», expuso Montoya en el programa La Frecuencia.

La abogada detalló que hay ciudadanos que no tienen una vivienda a la cual regresar, puesto que su edificio se desplomó o quedó inhabitable. Esto no les deja más opción que salir de La Guaira y establecerse en otras entidades.

MIGRACIÓN INTERNA

Montoya explicó que, en primera instancia, se dará una migración interna. «Hemos tenido informe de personas que son de La Guaira y se han dirigido hacia Lara, Táchira y Zulia», explicó la especialista.

«Hay otras personas que nos han contactado porque tienen familias en el extranjero y están buscando información para moverse dentro de su círculo más cercano. Esto no resulta ser alentador, porque las circunstancias nuevamente ponen al venezolano en esto», dijo.

En caso de darse el desplazamiento interno, Montoya consideró que Caracas será el principal destino de las víctimas. Si optan por salir del país, los afectados irían hacia Colombia, en donde están radicados más de dos millones de venezolanos.

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Hasta el viernes, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 5.546 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.

Venezuela cuenta con una grave crisis migratoria, dado que casi ocho millones de venezolanos salieron del país, según Naciones Unidas. El doble terremoto podría impulsar nuevamente la ola de migrantes.