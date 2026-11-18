Douglas Rico — director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)—, rechazó la entrevista realizada a Yarián Revete, hija de Carlos Revete — alias «El Koki»—, que busca romantizar a líderes de estructuras criminales.

«No podemos hacer apología del delito ni resaltar esas figuras negativas como unos héroes hoy en día. Lamentamos esa situación, donde hay personas que traten de tapar estos hechos poniendo como héroes a quien asesinó y secuestró a muchas personas», dijo Rico durante una nueva edición del programa Cicpc al Día transmitido por @cicpcradio en la red social Instagram.

El jefe policial cerró su exposición con la interrogante «¿tú no recibiste dinero de todas esas cosas malas?».

CRIMINALIDAD EN VENEZUELA DISMINUYÓ UN 11,87 %

Venezuela registra una disminución del 11,87 % en criminalidad en lo que va de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, según el último balance ofrecido por Douglas Rico.

El comisario general destacó que la baja en la tasa de criminalidad abarca la totalidad de delitos evaluados, desde el 01 de enero hasta el 16 de noviembre de 2026, y subrayó que existe un especial descenso en los casos de homicidios. «Para este año 2026 van 834 víctimas de homicidio. Pero fíjense, aquí hago esta aclaratoria y es bueno también explicar, que ahí tenemos 834 víctimas, es decir, menos 97 víctimas de homicidio que el año pasado», afirmó.

El máximo representante del Cicpc detalló que «pasamos de 36.388 a 32.068 casos reportados, lo que equivale a una reducción neta de 4.320 hechos punibles menos que en 2025». Las autoridades policiales atribuyen estos resultados a las labores de inteligencia, patrullaje y despliegue operativo continuo que han venido implementando los diferentes cuerpos de seguridad del Estado en todo el territorio nacional, haciendo un seguimiento exhaustivo semana a semana para ajustar las estrategias de prevención y control.

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