Organismos de seguridad están tras la pista de un funcionario policial que agredió brutalmente a su pareja con una silla en la cabeza.

El agresor responde al nombre de Gervis Lira Moncada, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Los hechos ocurrieron en el sector 5 de Julio de Villa del Rosario, municipio Rosario de Perijá, en el estado Zulia.

De acuerdo con la fotografía divulgada por el reportero, Román Camacho, la víctima Darianny García sufrió una espeluznante herida abierta en la cabeza.

La versión preliminar apunta a que el funcionario estaba bajo presuntos efectos del alcohol cuando agarró la silla y atacó a su pareja.

Allegados trasladaron a la joven de emergencia a un centro asistencial donde recibió asistencia médica por parte del personal y requirió más de 30 puntos de sutura.

A pesar de la gravedad de la herida, la mujer no requirió de un procedimiento mayor.

Su familia acudió al Cicpc donde interpusieron la denuncia por lo sucedido. De inmediato los funcionarios se desplegaron en la zona para buscar al agresor y ponerlo a orden del Ministerio Público bajo cargos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.