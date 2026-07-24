El crítico informe del Miranda Center for Democracy sobre las muertes por los terremotos a un mes de la tragedia

Un mes después de que los terremotos del 24 de junio devastaran la costa norte de Venezuela y dejaran más de 5.000 muertos hasta ahora según el coteo oficial, la organización Miranda Center for Democracy, con sede en Washington (EEUU), terminó de examinar lo que ocurrió durante los tres días que siguieron al desastre —el período en que, según los expertos, se decide cuántas vidas se salvan o pierden.

Lo que encontró el Miranda Center for Democracy, tras entrevistar a rescatistas, voluntarios y sobrevivientes, se publicó este jueves en un informe de 17 páginas que examina de cerca la actuación del gobierno encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante esas horas críticas.

La conclusión principal fue contundente, ya que la organización señaló que muchas de las personas que murieron en los terremotos podrían haber sobrevivido si el gobierno hubiera desplegado una respuesta profesional durante las primeras 72 horas.

Los resultados del informe son contrarios a las afirmaciones de la misma Rodríguez, quien aseguró en diferentes oportunidades que la respuesta fue rápida.

«No esperamos un día, dos días ni tres días. Nos activamos de inmediato», dijo el 3 de julio, por ejemplo, y defendió el balance oficial —que el miércoles subió a 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y 23.335 personas en 107 refugios— como cifras «rigurosamente verificadas».

RESPUESTA DESCOORDINADA

Sin embargo, a pocas horas de cumplirse un mes de la tragedia, en el informe se atribuyó el fracaso de la respuesta ante la emergencia a años de deterioro institucional.

Se puntualizó sobre unidades de protección civil que operaban con apenas 10 % de su capacidad, personal técnico reemplazado por designaciones políticas o militares, y rescatistas que cavaron entre escombros con mazos y palas por falta de equipo hidráulico.

«Estamos en la Edad de Piedra», citó el documento a un socorrista. Se señaló, en el mismo informe, que más de 60 equipos internacionales y 2.400 rescatistas de 29 países terminaron supliendo esas carencias.

Y se remarcó, que en las primeras personas en iniciar la búsqueda entre los edificios colapsados fueron «los propios sobrevivientes del derrumbe, sus familiares y vecinos».

Click here to read the full reporthttps://t.co/opoaiVBQK6 pic.twitter.com/MMefXCaMlc — Miranda Center for Democracy (@MirandaCenterD) July 23, 2026

BALANCE OFICIAL

El Miranda Center también puso en duda el balance oficial, citando modelos del Servicio Geológico de Estados Unidos que darían más de 70 % de probabilidad de que las muertes superaran las 10.000, y estimaciones de la NASA sobre cerca de 59.000 edificios dañados o destruidos.

El informe acusa además a funcionarios de seguridad de restringir con códigos QR el acceso de voluntarios y ayuda humanitaria a La Guaira, de saqueos en edificios dañados y de cobros indebidos en morgues, denuncias que atribuye a testimonios y reportes desde dicha entidad, la más devastada por los terremotos.

Asimismo, la organización comparó la respuesta con la tragedia de Vargas de 1999 y cuestionó la Gran Misión Vivienda Venezuela por construir sobre terrenos geológicamente inestables sin supervisión sísmica independiente, algo que Rodríguez rechazó al señalar que el 80 % de los edificios colapsados eran de desarrolladores privados.

El Miranda Center advirtió que sin corregir esas fallas estructurales, Venezuela seguirá expuesta al próximo gran desastre, y anunció que publicará un segundo informe con recomendaciones para la reconstrucción.