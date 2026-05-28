El caso de Enyerberth Porras, un adolescente detenido en Táchira junto a toda su familia y acusado de terrorismo

Una familia de San Cristóbal, estado Táchira, se encuentra detenida desde hace más de un año y acusados de terrorismo. Entre ellos destaca Enyerberth Porras, un adolescente de 16 años que permanece privado de libertad.

El caso se remonta hasta la madrugada del 25 de marzo de 2025, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron la vivienda de la familia, formada por los padres, una hija y Enyerberth, que tenía 15 años en ese momento.

«Nos sacan a todos como si fueran unos delincuentes», dijo uno de los denunciantes a la periodista Yamile Jiménez. Luego los funcionarios los acusaron de cometer «delitos que informáticos» y les pidieron que entregaran unos celulares y computadores.

«Cuando a ellos los sacan de acá de esta casa, resulta que nosotros duramos aproximadamente dos, tres meses sin saber nada de ellos», indicó el familiar.

De igual forma, aseguró que un general de alto rango y otros funcionarios de cierto nivel del Cicpc estuvieron presentes en el procedimiento. «Apuntaron a los menores de edad con los fusiles», añadió.

¿DÓNDE ESTÁ LA FAMILIA?

De acuerdo a la denuncia, Enyerberth fue acusado sin pruebas. «Lo hicieron sentar frente a una computadora, obligándolo, simulando un delito informático para poder sembrarlo y perjudicarlo a él», señaló.

La familia insiste en que hubo numerosas irregularidades en el proceso. Por ejemplo, alertan que un tribunal de San Cristóbal le dio la libertad condicional a Enyerberth, pero un fiscal de Caracas anuló esta decisión y ordenó su traslado a la ciudad capital.

Enyerberth es acusado de los delitos de terrorismo, delitos informáticos y asociación para delinquir, aunque todavía no hay evidencias públicas en su contra. Mientras tanto, su hermana y madre permanecen detenidas en Caracas y su papá en Coro, estado Falcón.

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Hasta el momento, no hay detalles sobre el paradero de Enyerberth o su situación actual. Su familia alerta que estuvo detenido en distintos centros de reclusión con presos comunes, lo que implicaría una violación de sus derechos.

El adolescente cumplió los 16 años privado de libertad y su familia insiste en que todos son inocentes. «Terrorismo le metieron a ellos. Ellos no son ningunos terroristas. Es un muchacho sano, estudiante», concluyeron sus seres queridos.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y otros movimientos civiles denunciaron el caso de Enyerberth y su familia. Estimaciones independientes indican que hay entre 400 y 600 presos políticos en Venezuela.