El anuncio que hizo la Defensoría del Pueblo a las víctimas del caso viral en sauna de Lara

La Defensoría del Pueblo anunció una investigación en contra de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes habrían atentado contra integrantes de la sexodiversidad con vejaciones y maltratos en los hechos ocurridos en un sauna del estado Lara.

«Tras la denuncia realizada por integrantes de la sexodiversidad, quienes aseguran haber sufrido vejaciones y maltratos por funcionarios policiales dentro de un establecimiento privado del estado Lara, la Defensoría del Pueblo activó los mecanismos de articulación con el Ministerio Público (MP) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) para dar respuesta a las presuntas víctimas», indicó el organismo.

En este sentido, reiteró su compromiso de ser garantes del respeto de los derechos humanos de todos los venezolanos, sin distinción alguna. «La Defensoría del Pueblo estableció enlace con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial y se comprometió a hacer seguimiento a la denuncia», señaló.

#Mayo | COMUNICADO OFICIAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO pic.twitter.com/dPZJGx5YAl — Defensor del Pueblo (@Defensoria_Vzla) June 1, 2026

«El equipo defensorial del estado Lara estará en permanente comunicación con el Fiscal Superior de la entidad larense y con las autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) a fin de garantizar el respeto a los plenos derechos de los denunciantes», añadió.

De igual forma, expresó su compromiso para atender este tipo de casos. «Una vez más se ofrece el acompañamiento y la mediación necesaria a las víctimas, actuando de forma activa en la negociación y priorizando la defensa y protección de los derechos humanos de los grupos sexo diversos que residen en Venezuela».