EN LARA: Detienen a 28 hombres que compartían en un sauna, esto denunciaron los vecinos del sector

Funcionarios policiales realizaron un operativo en Barquisimeto, estado Lara, este 30 de mayo, donde detuvieron a 28 hombres, en un local donde funciona una sauna. Esto, luego de las denuncias ciudadanas sobre presuntas actividades irregulares recinto.

El despliegue ocurrió en un establecimiento ubicado en la calle 14 entre carreras 18 y 19, al este de la ciudad, informó la prensa local.

Según los primeros reportes, los vecinos del sector hicieron varas denuncias que señalaban que en el local se cometía, presuntamente, prostitución y tráfico de sustancias ilícitas.

Los dueños del local, por su parte, negaron tales acusaciones y argumentaron que sus operaciones son legítimas.

Dijeron que se limitan a la prestación del servicio de alquiler del recinto para los asistentes, por lo que se desmarcaron de cualquier actividad ilícita en las instalaciones.

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Hasta el momento se desconocen los cargos por los cuales están detenidos los 28 hombres. Mientras que las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos.

Activistas de derechos humanos y personas afectadas han manifestado su rechazo en redes sociales como X (Twitter).

Denuncian que las detenciones se ejecutaron sin argumentos legales válidos, comparando el patrón de este operativo con el polémico caso de los 33 ciudadanos arrestados en una sauna de Valencia en el año 2023.

¿QUÉ PASÓ EN VALENCIA?

El hecho ocurrió en julio de 2023 en el local Avalon Man Club y fue catalogado por organizaciones de derechos humanos como un grave acto de discriminación y homofobia de Estado.

El 22 de julio de ese año, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpió sin orden judicial en una sauna privada en Valencia, estado Carabobo y arrestaron a 33 hombres de la comunidad LGBTIQ+.

Las autoridades difundieron las fotografías, nombres completos y cédulas de identidad de los ciudadanos. Incluso, en algunos medios de comunicación los difamaron públicamente.

La Fiscalía les imputó los delitos de «ultraje al pudor», «agavillamiento”, y «contaminación sónica».

Cuatro días después del arresto, un tribunal otorgó libertad condicional bajo régimen de presentación a 30 de los ciudadanos.

Los otros 3 detenidos, el dueño del establecimiento y dos empleados permanecieron tras las rejas durante diez días debido a la exigencia de fiadores. Posteriormente, también fueron excarcelados.