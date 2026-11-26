El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, afirmó este jueves que la Ley Contra el Odio va a tener efectos derogatorios, aunque insistió en que debe seguir vigente.

«Puede derogarse o tener un efecto derogatorio parcial; creo que esta reforma tiene un efecto derogatorio en todo lo que se refiere a la penalización», indicó en conversación con Román Lozinski.

«La ley vigente, aunque no se aplica desde hace bastantes meses, respondió a un momento político en 2017 en el que la violencia en las calles llegó a niveles muy altos y existía un discurso de odio muy posicionado. Cuando sales a quemar las calles y tratas de tumbar un Gobierno, hay una reacción del Estado», señaló.

RENOVACIÓN DE PODERES

Arreaza destacó la importancia de seguir generando las condiciones para retomar una dinámica en la que la vía constitucional y democrática permita dirimir las diferencias con madurez política y consenso.​

«Creo que tendremos elecciones cuando estén dadas las condiciones y exista sintonía nacional para realizarlas; no apresuremos ni retrasemos los procesos, vayamos por consenso», indicó.

Además, celebró la participación que están teniendo los venezolanos en la elección de magistrados. Asimismo, lamentó que en procesos pasados no se haya tenido la misma participación.

Arreaza también afirmó que las conversaciones avanzan a «buen ritmo» para resolver las diferencias políticas.

LEY DE AMNISTÍA

Con respecto a la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, afirmó que no han liberado a todos los presos políticos porque algunos «cometieron delitos sumamente graves».

«A mí me sorprende mucho el caso Paramacay. Unas personas que entraron en un cuartel disparando, se llevaron armas, estaban en una conspiración fuerte y pareciera que eran unos pobres angelitos que están presos y no es así. La justicia tiene que analizar muy bien cada caso», sentenció.

EL PAPEL DE EEUU

​En cuanto al papel de Estados Unidos en las decisiones del país, destacó que existe una rectificación por parte de Washington y abogó por mantener relaciones diplomáticas fluidas y de respeto como vía necesaria.

«Ellos decidieron irse por las sanciones y las conspiraciones, perdieron el petróleo venezolano y, al darse cuenta de que lo necesitan, rectificaron de una manera trágica el 3 de enero. Ahora ellos necesitan el petróleo y nosotros lo tenemos», afirmó.​