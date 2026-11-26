Miranda registra nueve femicidios, 12 femicidios frustrados y 1.667 casos de violencia contra la mujer en lo que va de 2026, según el balance de la Mesa Técnica de Justicia de Género de la entidad.

Las cifras cobran especial relevancia este miércoles 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con las autoridades regionales, el 70 % de las denuncias corresponde a agresiones físicas y psicológicas. Además, el balance identifica a 48 funcionarios señalados por presuntamente incurrir en delitos relacionados con la violencia de género.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN VENEZUELA

La violencia contra la mujer también refleja cifras preocupantes a escala nacional. Según el Monitor de Femicidios de Utopix, Venezuela registró al menos 81 posibles femicidios durante el primer semestre de 2026.

Además, la organización documentó 94 casos de femicidios frustrados y 58 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior durante el mismo período.

Utopix advierte que estas cifras constituyen un subregistro, debido a la falta de estadísticas oficiales nacionales actualizadas y de acceso público.

MECANISMOS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Ante esta situación, la Gobernación de Miranda mantiene activos 52 Puntos Violetas, donde ha brindado atención directa a 662 mujeres.

Las autoridades regionales han formado a 732 defensoras comunales para fortalecer las acciones de prevención y atención.

De cara a 2027, las instituciones plantean agilizar las denuncias, combatir el retardo procesal y mejorar la coordinación entre policías, fiscales y jueces.

También prevén ampliar las jornadas preventivas y promover el uso del violentómetro en las comunidades, una herramienta que permite identificar diferentes manifestaciones de violencia.