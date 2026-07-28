Edificios de La Guaira no serán demolidos hasta recuperar todos los cuerpos: esto dijeron autoridades

Miles de personas perdieron la vida en el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. A más de un mes de la tragedia, todavía hay cuerpos entre los escombros de varios edificios.

Familiares y seres queridos de las víctimas mortales han alertado de posibles demoliciones de edificios destruidos, a pesar de que todavía habría cuerpos entre los escombros. Ante este escenario, las autoridades buscaron calmar a la ciudadanía.

El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés, aclaró en una reunión con especialistas que «cada uno de los trabajos son notificados, coordinados y consensuados».

«Por supuesto que la primera instancia siempre es la respuesta de los familiares: ninguna estructura va a ser demolida, teniendo deudos o personas que tengan temas que recuperar, esto por supuesto es trabajado», dijo Garcés, de acuerdo a Unión Radio.

EDIFICIOS AFECTADOS

Garcés ha encabezado la comisión encargada de hacer inspecciones en los edificios afectados por el doble terremoto. A cinco semanas de la tragedia, confirmó que miles de edificaciones se vieron afectadas.

«18.139 edificaciones con el color verde, 7.199 edificaciones con el color amarillo y 7.147 edificaciones con el color rojo», explicó Garcés. Hasta la fecha, el organismo ha hecho más de 32.000 inspecciones y espera superar las 50.000 durante agosto.

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A esta reunión asistieron representantes de la Cámara Venezolana de la Construcción, del Ministerio para Hábitat y Vivienda y del Colegio de Ingenieros. Especialistas explicaron los avances de los trabajos y el estado de las edificaciones.

Hasta el viernes, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 5.546 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.