Doctor Huníades Urbina denunció que no le permitieron hacer voluntariado en el JM de los Ríos por esta razón

El doctor Huníades Antonio Urbina, expresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, denunció que no le permitieron trabajar como voluntario en el Hospital de Niños JM de los Ríos, ante la profunda crisis que está viviendo el país por los terremotos ocurridos el pasado miércoles.

Urbina acudió a dicho centro de salud luego del llamado de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) a todos los galenos del país.

«En estos momentos de profunda dificultad, manifestamos nuestra total solidaridad con la población afectada. Asimismo, hacemos un llamado urgente a todos nuestros miembros a ponerse a disposición de las autoridades de salud y velar, con los más altos valores éticos, por la atención y el cuidado de la infancia venezolana», indicó la entidad.

LEA TAMBIÉN: LOS EMOTIVOS VIDEOS DE LOS RESCATES TRAS CASI 48 HORAS DE LOS TERREMOTOS QUE SACUDIERON AL PAÍS

No obstante, cuando el doctor se acercó al centro hospitalario se encontró con la crudeza con la que algunos funcionarios están abordando la tragedia.

«Solidariamente acudí al Hospital de Niños JM de los Ríos a colaborar con la organización de los pacientes, y la señora María José Benítez, esbirra de la directora ‘pretendía’ que me retirara porque ‘no soy personal de hospital’ y que no podía usar mi bata de médico», denunció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Huníades Antonio Urbina Medina (@huniades9014)

«La ignorancia es supina y atrevida. De genuflexos y jaletis está lleno el mundo», añadió el galeno.

Según el último reporte, hasta el momento van 2.980 heridos y se espera que dicha cifra siga aumentando.