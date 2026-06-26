Venezuela

Los emotivos videos de los rescates tras casi 48 horas de los terremotos que sacudieron al país

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
rescates

A pesar de las denuncias que siguen circulando ante la falta de recursos para los rescatistas y las precarias condiciones en las que están trabajando, diferentes organismos de seguridad no han parado de hacer rescates en La Guaira desde los terremotos ocurridos el pasado miércoles.

Durante la madrugada de este viernes los organismos de rescate lograron sacar de entre los escombros al ciudadano Víctor Sardinha.

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Los comandos especiales de la PNB también se han sumado a los rescates en las zonas más devastadas. «Hoy fue un día maravilloso. Salvamos más vidas», reportaron los funcionarios.

Por otra parte, los Bomberos lograron rescatar tras 24 horas bajo los escombros a un hombre identificado como Arnaldo Carmona. En el clip se puede ver el emotivo momento en el que salió mientras todos sus vecinos le daban palabras de aliento.

No obstante, uno de los rescates más emotivos ocurrió cuando voluntarios y rescatistas lograron localizar a una familia con vida entre los escombros de un edificio de siete pisos que colapsó.

En sus redes sociales el Ministerio de Comunicación también ha compartido las imágenes y videos de diferentes rescates llevados a cabo en las zonas del desastre.

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