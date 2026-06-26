Los emotivos videos de los rescates tras casi 48 horas de los terremotos que sacudieron al país

A pesar de las denuncias que siguen circulando ante la falta de recursos para los rescatistas y las precarias condiciones en las que están trabajando, diferentes organismos de seguridad no han parado de hacer rescates en La Guaira desde los terremotos ocurridos el pasado miércoles.

Durante la madrugada de este viernes los organismos de rescate lograron sacar de entre los escombros al ciudadano Víctor Sardinha.

#26Jun | Reportan otro rescate con vida anoche en Caraballeda, La Guaira. Los equipos de emergencia lograron extraer de los escombros al ciudadano Víctor Sardinha. Cortesía pic.twitter.com/8a4JGFSHpH — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 26, 2026

Los comandos especiales de la PNB también se han sumado a los rescates en las zonas más devastadas. «Hoy fue un día maravilloso. Salvamos más vidas», reportaron los funcionarios.

#26Jun | Los comandos de la DAET de la @PNB_Vzla mantienen el despliegue de búsqueda en las estructuras colapsadas. «Hoy fue un día maravilloso. Salvamos más vidas», reportaron los funcionarios en una jornada heroica a contrarreloj. Video: @mippci_ven pic.twitter.com/NdVxL6TNQc — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 26, 2026

Por otra parte, los Bomberos lograron rescatar tras 24 horas bajo los escombros a un hombre identificado como Arnaldo Carmona. En el clip se puede ver el emotivo momento en el que salió mientras todos sus vecinos le daban palabras de aliento.

No obstante, uno de los rescates más emotivos ocurrió cuando voluntarios y rescatistas lograron localizar a una familia con vida entre los escombros de un edificio de siete pisos que colapsó.

🇻🇪 Tres integrantes de una misma familia fueron rescatados con vida de entre los escombros de un edificio de siete pisos que colapsó con ellos en su interior tras el terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/WeexPxobu8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

En sus redes sociales el Ministerio de Comunicación también ha compartido las imágenes y videos de diferentes rescates llevados a cabo en las zonas del desastre.

#Repost | Tras el evento sísmico registrado este 24 de junio, funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica, activaron protocolos de emergencia en las zonas afectadas. Las labores se centraron en el rescate, atención primaria y traslado seguro de heridos hacia centros… pic.twitter.com/1c9Ah2Mene — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 26, 2026