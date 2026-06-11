Docentes revelan sus próximas acciones ante «descontento, terrorismo laboral y violación de derechos»

Docentes de distintos sectores formaron parte de un paro nacional el miércoles, 10 de junio, para exigir mejoras salariales. Luego del éxito de la protesta, según voceros del sector, trascendieron detalles sobre las próximas acciones del sector.

Raquel Figueroa, vocera de Federación Nacional de Profesionales de la Docencia-Colegio de Profesores de Venezuela, habló con Caraota Digital y aseguró que «el magisterio nacional expresó con el paro el alto descontento que hay».

Los docentes denunciaron la «constante violación de todos los derechos laborales». En tal sentido, convocaron a este paro en el que se dio una «desactivación de las actividades académicas» en los colegios y universidades.

Figueroa indicó que los docentes protagonizaron marchas, concentraciones y asambleas. «Los portones abiertos que se dieron, pero con instituciones mudas», dijo la vocera, quien denunció el «severo acoso y terrorismo laboral» contra los educadores.

«Es decir prácticas sistemáticas de represión, persecución y hostigamiento aplicadas desde el poder para neutralizar la protesta social, para desmovilizar a los trabajadores, a los educadores, para sofocar la exigencia de derechos laborales», detalló Figueroa.

A pesar de esto, los docentes consideraron que el paro fue exitoso. A esto se sumó el apoyo de los padres, representantes, sociedad civil, organizaciones sociales y de derechos humanos.

PRÓXIMAS ACCIONES DE LOS DOCENTES

Una vez concluyó el paro, los docentes pusieron en marcha la organización de las próximas acciones para continuar con sus exigencias. En primera instancia, harán evaluaciones de la protesta a nivel sindical y asambleas de educadores.

«Vamos a llevar las denuncias del terrorismo laboral que se dio ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organizaciones internacionales de derechos humanos y los Ministerios de Educación y Trabajo», indicó.

«El propio gobierno violentó fragantemente nuestros derechos sobre esta situación que quedó muy claro en este paro», sentenció Figuera, que adelantó nuevas acciones de calle en las próximas semanas.

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Los docentes concluirán el año escolar con «una acción de movilización grande». «Es una convocatoria para las concentraciones, marchas en todo el país, y en este caso en las regiones, en las zonas educativas y en Caracas, en el Ministerio de Educación», agregó.

Figuera finalizó que el paro del miércoles fue un paso importante para «elevar el volumen de nuestras luchas y protestas». Los docentes insisten en tres exigencias: «salario, seguridad social y convención colectiva».