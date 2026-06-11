Bancos internacionales regresan al país a reactivar sus corresponsalías, revela la Bolsa de Valores

Representantes de bancos internacionales han visitado Venezuela para avanzar en los procesos de reactivación de sus corresponsalías en el país, según reveló el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio.

Grasso concedió una entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio. Desde un principio, confirmó que se han dado reuniones con inversionistas en las últimas semanas, incluyéndome algunas con representantes de bancos estadounidenses.

«Están viniendo para reactivar las relaciones de corresponsalía con bancos venezolanos», detalló Grasso. Aunque todavía no hay una fecha para las aperturas, el gremialista aclaró los objetivos de los representantes.

«Vienen a ver cómo está el sistema financiero, cuáles son las oportunidades, cuáles son esas relaciones de corresponsalía que deben intensificar más rápido y eso va a mejorar el sistema de pago de usted amigo empresario, amigo pequeño comerciante y en general para todos los venezolanos», expuso.

GRASSO EXPLICA LAS INVERSIONES

La Bolsa de Valores de Caracas ha recibido a inversores que han manifestado su interés en distintas áreas. Entre ellas destacan manufactura, servicios en áreas petrolera, agroalimentario, farmacéutico, automotor y eléctrico, según Grasso.

«Venezuela es una tierra de oportunidades», aseguró Grasso, quien destacó que se ha generado «un marcado interés» por el país. Esto se debe a la aparente apertura económica y los cambios legislativos.

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Mientras tanto, este interés queda en evidencia en las cifras de la Bolsa de Caracas. Grasso aseguró que en marzo se dieron unas 3.000 operaciones diarias, una cantidad que no se alcanzaba desde hace décadas.