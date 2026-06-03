Docentes privados ganan por encima del ingreso mínimo, pero hay preocupación por ‘envejecimiento’ del gremio

Gremialistas y sindicalistas educativos del sistema público llevan varios meses exigiendo mejoras en el sueldo de los docentes. En medio de este escenario, trascendieron detalles sobre la situación salarial de los educadores del sector privado.

El director general del Consenso Educativo, Fausto Romeo Monte, concedió una entrevista al programa Dos más Dos, de Unión Radio. Al ser consultado sobre el pago de los docentes en las instituciones privadas, indicó que está entre los 330 y 380 dólares, una cifra por encima del ingreso mínimo integral, fijado en los 240 dólares.

En la actualidad, la plantilla de docentes en el sector privado está en un 90%, la mayoría de ellos procedentes del sistema público, según Romeo. Sin embargo, hay una creciente preocupación por el envejecimiento de los profesores y un escaso recambio.

«No quieren estudiar educación los jóvenes, están renuentes», detalló Romero. Previamente, el Pedagógico de Caracas llegó a tener una plantilla de 4.000 estudiantes, pero actualmente está ubicada entre los 500 y 700.

ROMEO PIDE INNOVACIÓN EN EL SISTEMA

Más allá de la situación de los docentes, Romeo insistió en la necesidad de innovar en el pénsum de educación media. En tal sentido, consideró necesario diversificar las materias, al incluir temas relacionados con la producción petrolera y la industria energética.

Romeo explicó que en los primeros tres años de bachillerato se deberían abordar los temas de educación básica. «Luego podamos hacer unos tres años más de diversificado» que estén enfocados en materias de la carrera, según el experto.

«Si salen con ese técnico medio de formación e ingresan a la universidad, ya las universidades no tienen por qué poner carreras de cinco años. Si ya tengo un joven que se formó previamente yo con cuatro años le puedo dar las características profesionales», expuso.

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Romeo subrayó que esta reforma del sistema es necesaria y sería beneficiosa para los estudiantes. «Luego pueden seguir para un mejoramiento profesional con postgrado, doctorado, maestría y todo lo que tiene que ver con conocimiento», expuso.