El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó este lunes a los dueños de algunos medios de comunicación de «chantajear al Estado» y de involucrarse en procesos electorales.

Cabello encabezó este lunes la rueda de prensa semanal de la tolda roja. Tras ser consultado sobre la posición del partido respecto a la libertad de expresión, condenó el accionar el algunos medios de comunicación.

«Aquí históricamente usaron esos medios los que se creían dueños, que todavía la gran mayoría siguen siendo dueños, ¿no?, de esos medios. Utilizaron esas televisoras para chantajear al Estado», dijo Cabello.

También sostuvo que algunos dueños de medios decían: «la libertad de expresión es mía porque yo tengo un periódico o una televisora». En tal sentido, aseguró que en la actualidad todo es «inmediatez» y «nadie se hace responsable de nada»

«La libertad de expresión es del ciudadano y de la persona», acotó Cabello. «Esa es la libertad de extorsión es lo que querían manejar», agregó el dirigente, quien insistió en la «responsabilidad de quien diga o haga algo».

CABELLO SOBRE EL ESEQUIBO

En otro orden de ideas, Cabello se pronunció sobre el conflicto fronterizo con Guyana por el territorio Esequibo. Al igual que el gobierno nacional, reiteró que la tolda roja no reconoce cualquier decisión que «no tenga que ver con una relación directa».

«Nosotros siempre, históricamente, hemos dicho que esto tenemos que hablarlo», dijo Cabello, instando a Guyana a «sentarse». «Siempre, sí al diálogo, con argumentos. Lo que pasa es que cuando tú no tienes argumentos te tienes que valer de otras cosas. Los argumentos los tenemos nosotros», acotó.

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Las declaraciones de Cabello se dieron apenas unas semanas después de que, según una filtración de la agenda Reuters, Estados Unidos buscara abrir una mediación en el conflicto y hasta hubiera sugerido a Guyana que entregue parte del Esequibo a Venezuela.