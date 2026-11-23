La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora en las negociaciones, Dinorah Figuera, aseguró este lunes que el proceso de diálogo va a incorporar la ruta electoral.
«Yo no puedo adelantarles antes de la mesa, porque sería un irrespeto a la mesa misma, pero sí les digo que son buenas noticias para el país», indicó un encuentro con la prensa.
«Vamos camino a incorporar la ruta electoral en las discusiones, con el respeto al reconocimiento y a que nosotros podamos debatir sobre la base de las diferencias y algunas coincidencias que tenemos, y darle al país esa democracia que merece», añadió.
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En este sentido, se mostró optimista por lo que está por venir. «Sin duda alguna, quiero decirle al pueblo venezolano que nosotros vamos al camino de la democracia y por eso le estoy muy agradecida al gobierno de los Estados Unidos, al secretario de Estado, Marco Rubio, al 3 de enero».
Figuera agradeció por «todas las posibilidades que hemos tenido de encontrar un nuevo rumbo para el país, de dar la posibilidad de que nosotros nos reencontremos».
Asimismo, le envió un mensaje de esperanza a los venezolanos fuera del país. «Que podamos volver a reencontrarnos y que vengan a nuestro país, vengan a Venezuela y vamos a construir la historia que nos merecemos», concluyó.