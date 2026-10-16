Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, aseguró que todos los sectores están «invitados» a participar en la Mesa de Diálogo, luego de que la líder opositora María Corina Machado denunciara que fue excluida de las conversaciones.

Figuera atendió a la prensa este viernes y la consultaron sobre la ausencia de Machado en el diálogo. Citando a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que todos los sectores pueden participar en el proceso.

«El que quiera participar en esta mesa de diálogo está invitado a participar, cualquiera, y la invitación es para todos. Quien quiera participar en la mesa de diálogo, estamos abriendo los espacios, están invitados», apuntó Figuera.

La dirigente de Primero Justicia (PJ) apuntó que se han reunido con el Partido Comunista y Tupamaros, partidos que fueron cercanos al gobierno. «Aquí están viniendo todos los sectores del país. Eso es lo bueno, señores, que nos estamos reencontrando», acotó.

«No se trata de un solo partido, se trata de todos los partidos políticos y para eso estamos trabajando», acotó Figuera. En ese sentido, sostuvo que «todos tienen la libertad» de formar parte del diálogo.

#16Oct | Dinorah Figuera, presidenta de la AN 2015, al ser consultada sobre la ausencia de María Corina Machado en este proceso: «Quien quiera participar en la mesa de diálogo, estamos abriendo los espacios, están invitados» https://t.co/4ZskCClaeR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 16, 2026

FIGUERA ASEGURA QUE HABRÁ ELECCIONES

Al igual que en otras alocuciones, Figuera insistió en que este proceso de diálogo está destinado a facilitar una convocatoria de elecciones. «Esto va a llevarnos, señores, a un proceso electoral», acotó.

«Manifiesto aquí un voto de confianza de todos los venezolanos. Un voto de confianza de todos los venezolanos, y una de las cosas que más esperanza me da a mí entender que las redes sociales no son el interés del pueblo», concluyó Figuera.

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Las declaraciones de Figuera se dieron en medio de la tercera ronda de diálogo con el gobierno nacional. Según filtraciones y declaraciones oficiales, esta fase parece estar enfocada en las garantías civiles y políticas.