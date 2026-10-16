¿Fue excluida? El perlazo de María Corina Machado sobre las negociaciones entre la AN 2015 y el gobierno

La líder de la oposición, María Corina Machado, denunció que Estados Unidos no la había incluido en las negociaciones actuales entre el gobierno venezolano y la Asamblea Nacional de 2015.

Dichas declaraciones las comentó durante una entrevista con The New York Times, aunque Machado no quiso hablar sobre su relación con el secretario de Estado, Marco Rubio, ni quiso dar detalles sobre si habían tenido acercamientos recientes.

Una vocera del Departamento de Estado dijo que el partido de Machado había recibido una invitación a participar en las negociaciones de Caracas. «Estados Unidos no facilita el retorno de figuras de la oposición. María Corina tiene todo el derecho de entrar a su país cuando quiera regresar», acotó.

Destacó que regresará al país «antes de lo que se imaginan» para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

LAS RELACIONES CON ALEJANDRO BETANCOURT

Por otra parte, María Corina Machado apuntó que si asumiera el poder, Alejandro Betancourt no sería un socio comercial viable. Vale recordar que desde que Estados Unidos retomó relaciones con Venezuela, él se ha convertido en uno de sus principales socios.

En este sentido, señaló que era responsable de una «corrupción obscena» y no lo consideraría un socio comercial viable si ella asumiera el poder.

Un funcionario del gobierno que solicitó el anonimato para describir discusiones privadas, dijo que la empresa de Betancourt fue elegida por la administración de Donald Trump por su exitosa trayectoria. Asimismo, dijo que el acuerdo estaría sujeto a estrictas auditorías.

Durante la entrevista cuando se le preguntó a Machado por qué el gobierno de Trump querría su regreso, dados los posibles beneficios de tener a Rodríguez en el poder, dijo que creía que en última instancia el gobierno de Trump quería la democracia.

«Sí, ahora se están haciendo algunos acuerdos, pero es una fracción de lo que se hará una vez que tengamos seguridad, estabilidad y legitimidad en Venezuela», dijo.

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No obstante, afirmó que respetaría estos acuerdos mientras cumplan con el marco legal correspondiente. «Quiero ser muy clara ahora: si estos contratos que se están firmando, estos acuerdos que se están firmando, cumplen con la ley venezolana, serán respetados», dijo.

De igual forma, fijo una postura severa con respecto a Delcy Rodríguez. «En nuestra Constitución y en los tratados internacionales hay crímenes que no son objeto de amnistía ni de perdón».

LA COMISIÓN QUE CREARÍA

Entre sus planes si llega a la presidencia está crear una comisión de la verdad independiente para recopilar los testimonios de las víctimas de abusos de derechos humanos y otorgar reparaciones. Luego, tribunales ordinarios con jurisdicción especial asignada por una nueva ley juzgarían y castigarían a los responsables de los crímenes.

«La gente exige justicia y eso es absolutamente legítimo», añadió.

Por otra parte, cuestionó el plan de tres fases que tiene Estados Unidos con Venezuela. «Entiendo la lógica y el razonamiento, pero creo que se podría haber hecho sin ella (Rodríguez) porque es parte del sistema criminal. Pero es lo que es, y aquí es donde estamos. Y como dije antes, está en el interés del pueblo venezolano que esto funcione».