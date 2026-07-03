Devastación en el país: ¿Es probable otro terremoto de gran magnitud después del 24Jun? Habla el experto

El geólogo venezolano Manuel Erminy aseguró que hay muy poca probabilidad de que ocurra un sismo de mayor intensidad tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

«Las posibilidades de que un sismo de mayor intensidad se cumpla es muy poca, después que se libera la energía como se liberó en este evento tectónico tan terrible que tuvimos», expresó en entrevista con Caraota Digital.

Asimismo, afirmó que las réplicas seguirán sintiéndose, sin embargo, no se puede predecir por cuánto tiempo.

«Pueden pasar días, semanas, meses y se miden en cuestión de frecuencias. Diariamente estamos teniendo muchísimas réplicas menores a tres, cuando esa frecuencia empiece a bajar con el tiempo, digamos de 20% a 50%, habrá la notificación de Funvisis», acotó.

EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS

El número de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países, develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen ocho días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, defendió la labor de su Gobierno y aseguró que hay un total de 6.462 personas rescatadas.

«Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública», aseguró Rodríguez.