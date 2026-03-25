Detenido en Táchira dirigente del ABP durante protesta de trabajadores: exigen mejoras salariales

El dirigente juvenil José Antonio Sáez Vivas habría sido detenido por las fuerzas de seguridad durante una protesta de trabajadores en San Cristóbal, en el estado Táchira, en el marco de movilizaciones nacionales para exigir mejoras salariales.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció en sus redes sociales la detención de Sáez. Además, precisó que es un dirigente de Alianza Bravo Pueblo (ABP), un movimiento opositor.

Maikel Pallottini, también dirigente, afirmó que estaba con Sáez en el momento de su captura. Aparentemente, al salir de la manifestación, fueron interceptados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)

«Nos estaban amedrentando y secuestraron a mi hermano de lucha. Yo logré escaparme; me herí un poco, pero no importa. Me interesa es la libertad de mi compañero y todos los presos políticos», explicó a la periodista Yamile Jiménez.



El dirigente precisó que agentes armados «intentaron quitarles la moto y los teléfonos» para llevarlos «secuestrados». Sin embargo, Pallottini logró escapar al ocultarse en un establecimiento cercano, hasta que fue auxiliado por otros dirigentes.

#Tachira 25M Los compañeros acaban de rescatar a uno de los dirigentes secuestrados en el local comercial de una marca muy conocida

Aun nos quedan 5 dirigentes desaparecidos!

Uno de ellos de nombre José Antonio Sáenz (19) años. #CalleYLucha@PatinesJose pic.twitter.com/ZnxWJn42BF — coalicionsindicatos (@coalicionsind) March 25, 2026

SITUACIÓN DE SÁEZ

Gerardo Ramírez, líder sindical de Táchira, alertó que fueron «asediados por más de 10 efectivos que nos tomaron fotos y grabaron» en la protesta. «Vamos a presentar la denuncia ante la Defensoría del Pueblo para que se garanticen los derechos», agregó.

«La Defensoría del Pueblo debería actuar en consecuencia para que ese muchacho, que solamente ejercía el derecho a protestar y pensar distintos, deje a ese muchacho salir en libertad hoy mismo», afirmó a los medios desde la protesta.

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DETIENEN A DIRIGENTE JUVENIL EN TÁCHIRA Se trata de José Antonio Sáenz Vivas (19) en San Cristóbal, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo. La denuncia fue realizada por Gerardo Ramírez, quien repudió los actos de amedrentamiento. Reporte de Eduardo Rincón pic.twitter.com/Abb8yY3xmy — Seir Contreras (@SeirContreras) March 25, 2026



Hasta el momento de la publicación de esta nota, Sáez permanecería en manos de las autoridades. Aunque la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores dijo que había cinco desaparecidos, no hay reportes de más detenidos.

Gremios y sindicatos hicieron este miércoles una protesta en Caracas y otras ciudades del país. Al igual que en otras manifestaciones de las últimas semanas, exigieron mejores salarios y pensiones.