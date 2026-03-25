Venezuela

Trabajadores tomaron las calles nuevamente este 25Mar, piquete policial impidió avance al centro de Caracas

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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Trabajadores volvieron a salir a las calles este 25 de marzo para exigir mejores salarios y pensiones, en una marcha que al igual que la que han hecho en los últimos días ha tenido que sortear los piquetes policiales instalados en diferentes zonas de la capital.

«La Policía Nacional Bolivariana desplegó un nutrido piquete de funcionarios a la altura del Parque Los Caobos, para impedir el avance de los manifestantes hacia el centro de la ciudad», denunció Provea.

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La marcha tenía como objetivo llegar a Miraflores para expresar sus exigencias a las autoridades competentes. No obstante, ante esta situación por parte de los organismos de seguridad, los manifestantes habrían rodeado Plaza Venezuela y regresado a la UCV de acuerdo al organismo.

Previo a la marcha se realizó una asamblea en la Plaza del Rectorado de la UCV, donde manifestantes decidieron trasladar la protesta a las afueras del recinto universitario.

Eduardo Sánchez, presidente del sindicato de trabajadores Sinatra UCV y de la Federación Nacional de Trabajadores universitarios, aclaró que tras ir a la Asamblea Nacional no han obtenido respuestas.

«Aspiramos que el gobierno decrete un incremento salarial que satisfaga las expectativas de los trabajadores. Nosotros estamos aspirando $500. Si el gobierno capitula ante las transnacionales y las empresas privadas, tendremos que volcar nuestra fuerza contra el gobierno, porque el gobierno tiene la capacidad para decretar esta situación», señaló.

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