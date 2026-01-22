Venezuela

Detenido en Caracas un señor de 70 años acusado de robar celulares en la Av. Baralt

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de un hombre de 70 años, identificado como César Ramón Blanco Delgado, quien, presuntamente, cometió varios hurtos en la ciudad de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram de la captura de Blanco. Precisó que cometía sus crímenes en la avenida Baralt, en las adyacencias de Quinta Crespo.

De acuerdo a las investigaciones, Blanco aprovechaba la gran afluencia de personas para, «mediante destrezas», hurtar celulares. Cabe destacar que esta zona es una de las más transitadas en la ciudad y una de las arterias viales del centro de Caracas.

«Metía sus manos en bolsos y carteras, apoderándose de celulares con la finalidad de comercializarlos y obtener un lucro ilícito», detalló Rico.

CAPTURA DE BLANCO

La Delegación Municipal El Paraíso del Cicpc tuvo conocimiento de los hurtos y pusieron en marcha una investigación. Blanco resultó detenido en la parroquia San Juan, en la propia capital venezolana.

Aunque las autoridades lo identificaron por el hurto de celulares, Blanco realmente cuenta con un amplio prontuario criminal. Al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), descubrieron sus antecedentes.

La Delegación Municipal El Paraíso se encargó de las investigaciones. Foto: Archivo

«Posee registros por hurto genérico común y, posesión ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sales o especialidades farmacéuticas o sustentarías químicas», detalló el reporte policial.

Las autoridades trasladaron a Blanco a los calabozos de la zona y luego el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Producto de su avanzada edad, el septuagenario podría recibir una medida sustitutiva de libertad.

