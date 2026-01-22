Sucesos

Horror en Maracay: El dantesco crimen de un hombre contra ‘su amigo’, usó restos de vidrio

Las autoridades informaron este miércoles sobre la captura de un hombre de 29 años, identificado como Jesús Alfredo Piñero Párez, involucrado, presuntamente, en un asesinato en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua.

El caso se remonta hasta el 31 de diciembre del año pasado. Piñero, acompañado de otro sujeto conocido como Parquero, estaba en la vivienda de José Luis Paredes Guerra, de 54 años, ubicada en el sector Santo Rosa, parroquia Andrés Eloy Blanco.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), brindó detalles del caso. Aparentemente, los tres hombres compartieron por varias horas hasta que comenzó una discusión.

«Se originó una discusión entre ellos, por cuanto Piñero, tenía conocimiento que la víctima poseía pertenencias de valor y dinero ahorrado, exigiéndole información sobre dónde las tenía», expuso Rico en su cuenta de Instagram.

El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

Una vez la víctima se negó a sus exigencias, Piñero consiguió unos restos de vidrio y atacó brutalmente a José Luis. La víctima sufrió múltiples heridas punzo penetrantes en varias partes del cuerpo, muriendo en la escena del crimen.

CAPTURA DE PIÑERO

Detectives de la Delegación Municipal Maracay del Cicpc se encargaron de las pesquisas del caso. Una vez levantaron el cuerpo de la víctima, pusieron en marcha las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos.

Los funcionarios del Cicpc capturaron a Piñero, aunque no brindaron detalles sobre el procedimiento. Ahora se encuentran tras la pista de Parquero, un sujeto que todavía no ha sido identificado.

