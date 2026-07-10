Destrucción en La Guaira: Las estremecedoras imágenes captadas por un dron de El Salvador

El gobierno de El Salvador compartió dramáticas imágenes tomadas desde un dron que muestran la devastación ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio en las estructuras de La Guaira.

Edificios derrumbados, agrietados, montañas de escombro y de metal imperan en las imágenes del paisaje desolador donde se puede ver a un grupo de rescatistas de fondo en la búsqueda de sobrevivientes.

«La misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele continúa con las labores en Venezuela», indicó la secretaría de prensa de la Presidencia de El Salvador en el mensaje que acompañó el video en sus redes sociales.

#MisiónHumanitariaVenezuela | La misión humanitaria que fue enviada por el Presidente @nayibbukele continúa con las labores en Venezuela. El trabajo se mantiene de manera ininterrumpida, lo cual ha sido agradecido por el pueblo venezolano. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/ovijuJufLC — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 9, 2026

«El trabajo se mantiene de manera ininterrumpida, lo cual lo ha agradecido el pueblo venezolano», añadió.

En otro mensaje publicado este viernes, señalaron: «Las labores de búsqueda y rescate continúan en el estado La Guaira, donde el grupo USAR El Salvador trabaja sin descanso para localizar a posibles sobrevivientes tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela».

#MisiónHumanitariaVenezuela | Las labores de búsqueda y rescate continúan en el estado La Guaira, donde el grupo USAR El Salvador trabaja sin descanso para localizar a posibles sobrevivientes tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela. Con el firme compromiso de… pic.twitter.com/uFZ6b0lJC2 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 10, 2026

«Con el firme compromiso de salvar vidas y brindar apoyo a las familias afectadas, los equipos avanzan de forma simultánea en la remoción de escombros y en las operaciones de respuesta humanitaria», acotó.

Asimismo, dieron a conocer que la misión humanitaria de El Salvador, está facilitando la atención a las familias afectadas. «El contingente salvadoreño realizó el montaje y equipamiento de los consultorios que formarán parte del hospital de campaña en Catia La Mar, en coordinación con las autoridades venezolanas, para brindar atención oportuna».