Designan a nuevos presidentes del Banco de Venezuela y del Centro de Inversión Productiva

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este martes al economista Calixto Ortega Sánchez, actual vicepresidente sectorial de Economía, como nuevo presidente del Banco de Venezuela (BDV).

Rodríguez informó en su cuenta de Telegram sobre la designación de Ortega, también gobernador ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Asume el liderazgo de esta institución fundamental para el fortalecimiento del sistema financiero», apuntó.

«Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia en el área, para cumplir con la tarea de seguir impulsando una banca pública eficiente, cercana a nuestro pueblo y comprometida con el crecimiento económico y productivo», dijo.

Ortega pasará a estar al frente del BDV luego de que su antiguo presidente, Román Maniglia, fuera designado como superintendente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Seniat).

#ÚLTIMAHORA | Delcy Rodríguez informó que ha designado como nuevo presidente del Banco de Venezuela al economista Calixto Ortega Sánchez pic.twitter.com/Ag4asRVDca — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 7, 2026

Aunque sumará a sus labores la presidencia del Banco de Venezuela, Ortega continuará al frente de la Vicepresidencia de Economía. «Seguirá coordinando el equipo económico», sentenció Rodríguez.

NUEVO PRESIDENTE DEL CIIP

Ortega también ejercía como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). Ahora que pasará a encabezar el BDV, la presidencia de este organismo pasará a las manos del licenciado en finanzas Alejandro Puglia.

«Este joven venezolano asume la responsabilidad de continuar impulsando la captación de inversiones nacionales e internacionales que fortalezcan el sistema productivo y económico de nuestro país», apuntó Rodríguez.

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El CIIP cuenta con un «portafolio de activos para la inversión en las áreas de minería, petróleo, industrias, agricultura, acuicultura, alimentación y pesca», según su página web, en donde detallara el proceso para invertir en el país.

Estas medidas se sumaron a la salida de José David Cabello del Seniat, anunciada por Rodríguez esta tarde. El funcionario pasará a presidir la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras gestionar por casi dos décadas la ejecución de la administración tributaria nacional del país.