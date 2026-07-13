Designan a nuevo canciller: crean Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este lunes a Félix Plasencia como nuevo canciller del país, a la vez que ordenó la fusión de los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

Rodríguez informó en su cuenta de Telegram que ha «conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior». La institución quedará en manos de Plasencia, el cual se desempeñó como canciller entre 2021 y 2022.

«Cuenta con amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender nuestra soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo», detalló Rodríguez.

Con esta medida, Plasencia se hará cargo de la diplomacia venezolana, aunque hace unos meses fue designado como representante ante Estados Unidos. Rodríguez agradeció a Johan Álvarez, antiguo ministerio de Comercio Exterior, quien «pasará a cumplir nuevas responsabilidades».

SALIDA DE YVÁN GIL

La designación de Plasencia como nuevo canciller fue de la mano de la remoción de Yván Gil, el cual estuvo al frente de la cartera de Exteriores desde el 6 de enero de 2023 hasta este lunes.

Sin embargo, Rodríguez confirmó que Gil seguirá formando parte de la administración pública nacional. Tras su salida de la Cancillería, ahora estará al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estaba en manos de Gabriela Jiménez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿TERREMOTOS AFECTARON TÚNELES Y PUENTES DEL PAÍS? ESTO RESPONDIÓ SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

«Tendrá la responsabilidad de seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica al servicio de nuestro pueblo y del crecimiento de la nación. Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico», apuntó Rodríguez.

Rodríguez ha hecho varios cambios en su gabinete o instituciones públicas. Uno de los casos más recientes fue el de José David Cabello, quien salió del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Seniat) para presidir la Petroquímica de Venezuela (Pequiven).