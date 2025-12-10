Denunciaron que el cardenal Baltazar Porras fue retenido en Maiquetía, le anularon el pasaporte

Autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía impidieron la salida del país al Cardenal Baltazar Porras.

Esta situación irregular ocurrió cuando Porras se disponía a abordar un vuelo con destino a Colombia, desde donde realizaría una conexión para llegar finalmente a España.

«El Cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino», informó Oscar Murillo, coordinador general de Provea, en sus redes sociales.

«Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España. Está de regreso a su residencia en Caracas», precisó.

Asimismo, alertó sobre la gravedad de que sigan ocurriendo este tipo de acciones arbitrarias en el país. «Debemos recordar que la retención y /o la invalidación del documento de identidad se sumó a otras violaciones de derechos fundamentales en medio del esquema represivo que se consolidó tras el 28 de julio», indicó Murillo.

El Gran Priorato de Venezuela de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén también denunció que impidieron el viaje de su Gran Prior, el Dr. José Antonio Rodríguez.

Según la organización, a ambos los retuvieron «injustificadamente» funcionarios de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El comunicado, firmado por su canciller José Leonardo Carta Tirado, señaló que las autoridades procedieron a la «confiscación y anulación del pasaporte venezolano del Cardenal», impidiéndole abordar el vuelo.

Porras también habría presentado su pasaporte diplomático del Estado Vaticano, emitido por su dignidad cardenalicia, pero las autoridades tampoco lo aceptaron. Además, denuncia que lo sometieron a un «trato humillante», que incluyó la «requisa de sus objetos personales y vestimenta» con perros antidrogas, mientras retiraban su equipaje de la aeronave.

El organismo advirtió que estos hechos representan una «violación flagrante del Derecho Internacional», en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad personal y la inmunidad de los agentes diplomáticos.