Denunciaron «delicado» estado de salud de familiares de presos políticos por huelga de hambre, otra madre se descompensó

Por Angel David Quintero
5 Min de Lectura
presos

Tras más de 48 horas en huelga de hambre, una de las familiares que exigen la libertad de los presos políticos en Zona 7 se habría descompensado.

De acuerdo a lo reseñado en la cuenta de Realidad Helicoide, la mujer será trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.

Este es el segundo caso que ocurre durante las últimas horas.

Mientras tanto, las demás personas que se mantienen en el sitio haciendo huelga de hambre comenzaron a recibir hidratación intravenosa ante el «delicado» estado de salud en el que se encuentran.

La organización política Vente Venezuela denunció en sus redes sociales que esta situación es «alarmante».

«¡Basta de tanto sufrimiento! Libertad para todos los presos políticos», indicó.

EXIGEN LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS 

Los familiares de los presos políticos han recibido asistencia constante por parte de un grupo de voluntarios que están siguiendo muy de cerca sus estados de salud y monitorean a diario sus condiciones.

Cabe recordar que mientras esto ocurre a las afueras de Zona 7 en Boleíta, los presos políticos en el interior del penal también se encuentran en huelga de hambre, a pesar de las represalias que esto podría conllevarles.

«Hoy hay familias que han decidido poner su cuerpo como último recurso. La huelga de hambre no es solo una forma de protesta; es el límite al que llega la dignidad cuando todas las puertas se han cerrado; es pasar días con el estómago vacío pero con la convicción intacta; es convertir el propio cuerpo en un grito que no puede ser ignorado», expresó una de las voceras en la protesta.

LEA TAMBIÉN: VIDEOS: PORTUGUESA EN EMERGENCIA TRAS AUMENTO DE CAUDALES DE RÍOS EN GUANARE ESTE 15FEB

«Estar aquí significa amar tanto la justicia que se está dispuesto a arriesgarlo todo para que se escuche la verdad. Este es un llamado a acercarse, a escuchar directamente a quienes viven la incertidumbre todos los días. A mirar de frente lo que ocurre y comprender que ninguna narrativa de normalidad puede construirse ignorando a las familias», añadió.

En esta línea, se refirió al discurso de normalidad en el país que pronuncian algunos sectores. «No se puede hablar de estabilización mientras existan presos políticos y mientras la libertad siga siendo una promesa pendiente».

«Nuestra petición es clara, liberación de todos los presos políticos, cierre de los centros de tortura, y el regreso seguro de todos los exiliados», concluyó.

