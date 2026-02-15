VIDEOS: Portuguesa en emergencia tras aumento de caudales de ríos en Guanare este 15Feb

El estado Portuguesa se encuentra en emergencia, luego de que este domingo el caudal del río Guanare, a la altura del puente de la Troncal 05, aumentó dramáticamente y causó estragos en las actividades recreativas que se llevarían a cabo en la capital de la entidad llanera, con motivo de los carnavales 2026.

De acuerdo a lo informado por Protección Civil Portuguesa, la situación se presentó producto de un incremento importante en el nivel de agua del río Anus, ubicado al noroeste de Guanare.

En videos difundidos en las redes sociales, se aprecia como el río se desborda y rodea la tarima que tenían dispuesta para actos conmemorativos por el Carnaval.

Más videos de la creciente del rio Guanare. pic.twitter.com/80ycv0yQ8P — Prepucio Capitalista (@PrepucioCap) February 15, 2026

CUERPOS ASISTENCIALES RESCATARON A CINCO BAÑISTAS

El fenómeno afectó a unos bañistas que se encontraban en la cuenca hídrica que recorre también al estado Trujillo.

Ante esta situación, equipos de Protección Civil (PC), Bomberos y funcionarios militares y policiales «se movilizaron rápidamente para realizar el rescate de cinco personas que se encontraban aisladas en las adyacencias del río Guanare, específicamente al lado de la tarima ubicada en medio del cauce, donde se habían programado actividades recreativas y deportivas para la Mascarada 2026», precisó la cuenta de Instagram de PC Portuguesa.

Asimismo, señalaron que el equipo de gobierno de la entidad llanera se hizo presente en el lugar para recabar información sobre los acontecimientos y coordinar la atención a los afectados.

«Gracias a las rápidas y efectivas acciones de los equipos de rescate, las personas aisladas fueron recuperadas con éxito y se reportaron en condiciones de salud normales», agregaron en la mencionada publicación.

Aunque todos los auxiliados se encuentran fuera de peligro el ente lamentó «pérdidas materiales en el sitio».

La crecida inesperada del río Guanare, a la altura del puente de la Troncal 05 en el estado Portuguesa, sorprendió al personal que se encontraba instalando tarimas, plantas eléctricas y equipos de sonido dentro del cauce del río. Estos preparativos formaban parte de la… pic.twitter.com/9S5BlZHdng — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) February 15, 2026

LLAMAN A TOMAR EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD

Por su parte el comandante de la ZOEDAN y Director de Protección Civil Portuguesa, Daniel Márquez, recalcó la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones impartidas por los organismos de seguridad y prevención.

«La naturaleza es impredecible», señaló Márquez, quien instó a la población a mantenerse alerta y seguir las orientaciones de las autoridades con el fin de garantizar su seguridad ante nuevas posibles crecidas del río.

Extraoficialmente se conoció que el desborde del río Anus se produjo por las fuertes lluvias caídas en la zona alta del estado llanero.