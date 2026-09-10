Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con gremios sindicales y empresas para avanzar en consensos laborales

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una reunión con sindicatos y empresarios para «avanzar en consensos laborales», mientras que distintos gremios exigen mejoras salariales.

Rodríguez encabezó esta reunión desde el Palacio de Miraflores. Estaba acompañada por varios integrantes de su gabinete, incluyendo a Héctor Rodríguez, ministro de Educación; Carlos Castillo, ministro del Trabajo; y Anabel Pereira, vicepresidenta Administrativa y de Gobierno Digital.

«El encuentro se realiza par evaluar temas estratégicos orientados a consolidar la estabilidad laboral, la paz social y el desarrollo productivo de la nación», apuntó Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez insistió en que Venezuela vive una recuperación económica y «que el 91% de los ingresos son para las reivindicaciones laborales y el sistema de protección social». Se desconoce si se abordó el tema salarial en la reunión.

REUNIDOS CON RODRÍGUEZ

Por parte del sector laboral estuvieron presentes Wills Rangel, de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela (CBST); José Torres, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Leida León, presidenta de la Alianza Sindical Independiente (ASI).

Asimismo, las empresas estuvieron representadas por Felipe Capozzolo, por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), y Orlando Camacho, por Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria).

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La reunión de los sectores sindicales y empresariales con Rodríguez se dieron en medio de llamados de distintos gremios por mejoras salariales. En abril, la mandataria encargada se limitó a incrementar el ingreso mínimo integral a 240 dólares.