Delcy Rodríguez se pronunció sobre el fallecimiento del exemir de Catar, Hamad bin Khalifa Al Thani

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su «profundo dolor» por la muerte del exemir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, quien murió este domingo a los 74 años, y se solidarizó con la familia y el país.

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su alteza el emir, a la distinguida familia Al Thani y al hermano pueblo catarí», escribió en su canal de Telegram.

La mandataria resaltó el «legado y liderazgo» del exemir «en la edificación de un país moderno y de trascendencia internacional, así como su invaluable contribución al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación» entre Catar y Venezuela.

«Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y acompañamos al pueblo de Catar en este momento de profundo duelo», agregó Rodríguez, quien el sábado visitó un hospital de campaña instalado por el país árabe en Caracas tras los recientes terremotos y agradeció al emir, Tamim bin Hamad Al Thani, por «todo el apoyo que permanentemente brinda» a la nación latinoamericana.

El fallecimiento del exemir de Catar fue informado en un comunicado por el Amiri Diwan, el órgano soberano del país, sin especificar las causas de su muerte.

Hamad bin Khalifa fue emir de Catar desde 1995 y ejercía ese cargo hasta que abdicó voluntariamente en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani.

El emir fallecido accedió al poder derrocando a su padre, el Khalifa bin Hamad Al Thani, en un golpe incruento aprovechando un viaje oficial de este a Europa.

El jeque Hamad, quien gobernó Catar durante 18 años, fue una figura clave en el desarrollo de las ambiciosas metas de este pequeño país rico en petróleo del golfo Pérsico.

Durante su gobierno, el país experimentó un desarrollo económico, social y cultural que fortaleció su posición en la comunidad internacional. EFE