Delcy Rodríguez presentó balance oficial sobre ‘Venezuela Renace’ a más de 100 días de los terremotos del 24Jun

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó el domingo un balance sobre el plan Venezuela Renace, detallando las obras de viviendas y otras medidas que se han tomado para atender a los afectados por el devastador doble terremoto.

Rodríguez difundió un video en redes sociales, en el que aseguró que están «acompañando a las familias afectadas». En tal sentido, sostuvo que el plan está enfocado en el «trabajo conjunto entre la sociedad venezolana y el gobierno nacional, regional y local»

«En materia de vivienda, hemos rehabilitado y entregado 2.422 viviendas en Caracas, en especial atención en los municipios Libertador y Chacao, así como en los estados La Guaira, Miranda y Aragua, beneficiando a 8.862 personas», dijo Rodríguez.

La mandataria agregó que se han entregado 700 viviendas nuevas en seis estados, mientras que en La Guaira se recuperaron 685. Mientras tanto, continúa la rehabilitación de más de 20.000 hogares, que beneficiarán a más de 80.000 personas.

Rodríguez también afirmó que 7.336 personas fueron reubicadas, facilitando la liberación de 30 campamentos transitorios. Igualmente, se mantienen operativos 86 instalaciones, las cuales atienden a unas 18.055 personas.

CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO

Las autoridades habrían entregado 461 créditos de condominio para recuperar espacios afectados. A esto se suman 2.244 financiamientos en La Guaira, con un monto cercano a los 19 millones de dólares, para comerciantes, operadores y emprendedores.

Hasta la presentación del balance, se han examinado 62.968 inmuebles afectados y se determinó la demolición de 267 edificios. Mientras tanto, Rodríguez aseguró que se han recolectado 1,2 millones de toneladas de escombros, aunque todavía faltarían unas 900.000 toneladas.

«En los servicios públicos de La Guaira, el avance reportado alcanza el 100% en electricidad y gas doméstico, 99% en agua potable y tenemos un 85% de conectividad», añadió Rodríguez.

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Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez presenta ante el país balance del Plan Venezuela Renace superados los más de 100 días del doblete sísmico https://t.co/2t1nYqcOib — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) October 11, 2026



En materia de educación, se recuperaron 115 de las 120 escuelas que resultaron afectadas en La Guaira. También cabe destacar que la rehabilitación del Hospital José María Vargas llegó hasta el 46%, mientras se reparan otros 10 centros de salud.

Rodríguez destacó el valor de «estas cifras» y defendió la gestión de su gobierno ante el doble terremoto. Sin embargo, no brindó una cifra de fallecidos, desaparecidos o edificios colapsados, cuya última actualización data del 24 de agosto.

Hasta esa fecha, se contabilizaron 6.500 fallecidos y cientos de edificios afectados, aunque no se ha dado una cifra oficial de desaparecidos. Durante la semana pasada, a más de tres meses del doble terremoto, se recuperaron varios cadáveres en La Guaira. Se desconoce el balance final de víctimas mortales.