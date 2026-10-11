A 109 días de los terremotos, localizaron dos nuevos cuerpos en las residencias Caribe de La Guaira

En la mañana de este domingo 11 de octubre, voluntarios y rescatistas localizaron las osamentas de dos personas que perecieron durante los terremotos del 24 de junio, en las residencias Caribe, en La Guaira.

De acuerdo con reportes preliminares del lugar, reseñados por Unión Radio, los familiares de las víctimas lograron reconocer los cuerpos y pertenencias encontradas, lo que permitirá a las autoridades agilizar las entregas correspondientes para que sus seres queridos puedan darles sepultura.

Para localizar las osamentas, usaron drones, lo cual se complementó con las labores de los topos y rescatistas voluntarios.

Una vez que localizaron los cuerpos, los familiares los reconocieron; los restos ahora les darán sepultura. Mientras los voluntarios continúan marcando y buscando a desaparecidos en la zona afectada.

Estos nuevos hallazgos se suman a otros dos localizados durante el último viernes por parte de bomberos y voluntarios, quienes también utilizaron drones para explorar el lugar.

Se trata de los cuerpos correspondientes a dos mujeres de 58 y 78 años de edad, identificadas como Alicia Marcano y Salochanie Ruth Goberdhan, respectivamente.

Las autoridades de la entidad mantienen el perímetro de las residencias Caribe bajo estricto resguardo mientras continúan los rastreos técnicos con aeronaves no tripuladas, ante la posibilidad de que existan más personas sepultadas o desaparecidas en las áreas subterráneas de la estructura.