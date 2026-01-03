Delcy Rodríguez pidió la «inmediata liberación» de Maduro y Cilia Flores, exigió a EEUU «relaciones basadas en el respeto»

La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió este sábado a EEUU la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, al tiempo que hizo un llamado a mantener «relaciones de diálogo» con Washington.

Durante un Consejo de Defensa de la Nación, transmitido en cadena nacional, la alta funcionaria además ratificó a Maduro como «único presidente». Todo ello, después de que horas antes, Donald Trump asegurara que Rodríguez asumiría el poder.

«Desde este Consejo exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. El único presidente de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano», afirmó.

Precisó que a Maduro y a Cilia Flores se los llevaron en la madrugada «con el objetivo de generar un cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese, además, la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Por ahí es el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así».

Delcy Rodríguez pidió que se active la calle, que se active el cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo y «que se active la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

LLAMADO «AL PUEBLO»

Además, llamó al pueblo venezolano a «mantenerse en calma para afrontar un frente unificado nacional». «Que esa fusión policial, militar y popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros, en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia nacional, unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela».

Rodríguez reiteró la propuesta de diálogo que hizo Nicolás Maduro días atrás. «Estamos dispuestos a relaciones de respeto, estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para cualquier tipo de relacionamiento», apuntó.

Finalmente, dijo que se firmó un decreto de conmoción externa y que espera que el TSJ lo firme en las «próximas horas».