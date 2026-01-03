Mundo

El mensaje de María Corina Machado tras captura de Maduro de parte de EEUU

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, habló este sábado tras la detención de Nicolás Maduro de parte de EEUU, que llevó a cabo un operativo militar en Caracas, al afirmar que ahora «enfrenta» a la justicia internacional.

«Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley», consideró Machado.

LEA TAMBIÉN: LO QUE DIJO EL SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EEUU TRAS ANUNCIO DE TRUMP SOBRE DETENCIÓN DE MADURO

A su juicio, es momento de que la «soberanía popular y la soberanía nacional» rijan «en nuestro país». «Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa».

«Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando», añadió la exdiputada.

Posteriormente, señaló que Edmundo González Urrutia «debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran».

«Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a todos», llamó.

LLAMADO A LOS VENEZOLANOS TRAS CAPTURA DE MADURO

Machado también envió un mensaje a los venezolanos «que están dentro de nuestro país». «Estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales».

«A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela», invitó.

Finalmente, dijo que son horas decisivas: «Reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre».

