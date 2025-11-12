Delcy Rodríguez pide al país estar «preparado»: «Estados Unidos ha declarado la guerra al planeta entero»

La vicepresidente y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que Estados Unidos ha «declardo la guerra al planeta entero», mientras se refuerza el despliegue militar norteamericano en el mar Caribe.

Rodríguez se pronunció en una asamblea de calle en la parroquia La Pastora, en el municipio Libertador de Caracas. Durante su alocución, la vicepresidente alertó que hay un «contexto internacional» complejo.

«Estados Unidos ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino al planeta entero. Y decidieron que su Secretaría de Defensa sería Secretaría de Guerra y le declararon la guerra al planeta entero, a todos los pueblos del mundo», dijo Rodríguez.

Ante este escenario, la vicepresidente sostuvo que «Venezuela debe estar preparada». «¿Quién nos va a venir a dar órdenes a nosotros de otro país?», acotó Rodríguez, quien aseguró: «a nosotros nadie nos da órdenes».

«El único que da órdenes es el pueblo venezolano que está bien organizado, bien fusionado. Que hay una poderosa unión popular, que se traduce en una unión popular, policial y militar para la defensa integral de la nación», aseveró Rodríguez.

RODRÍGUEZ: «EL PUEBLO ESTÁ IMPERTURBABLE»

A más de dos meses del inicio del despliegue estadounidense, Rodríguez afirmó que «el pueblo venezolano (está) imperturbable». Ante las que llamó «amenazas», la vicepresidente celebró que los ciudadanos siguen trabajando, aprendiendo y educándose.

«Pero que no crean que estamos cogidos a lazo. Estamos preparados para defender a Venezuela. ¿Lo estamos o no lo estamos?», añadió Rodríguez, a la vez que insistió en que los venezolanos deben ser el «escudo protector de la patria».

Las declaraciones se dieron un día después de que el portaaviones Gerald Ford se unió al área operativa del Comando Sur. Aunque la Casa Blanca dice que solo busca hacer frente al narcotráfico, el gobierno de Maduro insiste en que el objetivo es un «cambio de régimen».