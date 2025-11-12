Cabello dice que «en una semana mala» se registran 15 homicidios en el país: «El tema de la seguridad es un problema de todos»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, participó en un acto de activación de organismos de seguridad en el estado Miranda, donde aseguró que los índices de homicidio en el país han disminuido en límites históricos.

«Una semana mala en seguridad en Venezuela son como 15 en estos momentos. Los números están ahí para comprobarlo. Hay estados que pasan hasta un mes sin que ocurra un hecho delictivo grave y nosotros tenemos que ir a cero delitos, y eso no lo logra solo el gobierno nacional, porque el tema de la seguridad es un problema de todos», indicó.

Durante el acto, Cabello entregó 14 patrullas. «En este tema no hay color político de ninguna naturaleza. Cuando usted logra la paz, por pedacito y la va uniendo, cuando se da cuenta tiene cubierto todo el territorio».

«Si hay una emergencia en la comunidad usted marca al 911 e inmediatamente lo van a comunicar con Protección Civil, bomberos, una ambulancia y hay vamos sumando, la tranquilidad de todos los venezolanos», añadió.

Asimismo, instruyó a las autoridades regionales a fortalecer el tema de las cámaras de seguridad. «Debemos hacer un esfuerzo con cubrir la mayor parte del territorio con cámaras. Los alcaldes están a su alcance hablar con comerciantes, con quien tenga empresas, que sus cámaras también apunten hacia las calles y sus alrededores».

«Cuando tú identificas a los delincuentes estás cerrándole la vía a los delincuentes. No importa que casi no se vean, el Cicpc transforma una sombra, y pueden ir a la identificación plena de la persona, por la experiencia que tienen que es impresionante. Debemos asegurar que las cámaras estén conectadas al 911, como ocurre en Chacao, si se puede hacer en Chacao se puede hacer en todos los municipios», enfatizó.

CAMPAÑA CONTRA LOS MIGRANTES

Asimismo, aseguró que hay una campaña que pretende vincular a los migrantes que regresan al país con la inseguridad.

«Hace días había una campaña para hablar del tema de inseguridad culpando a las personas que están regresando al país, a los migrantes, entonces comenzaron a decir en el este de Miranda y Caracas que los estaban otra vez asaltando en los semáforos», indicó.

«¿Qué hicimos nosotros? Como tienen sus redes, ubicamos a esas personas y las llevamos al Cicpc para preguntarles dónde los asaltaron, fuimos a las cámaras y no encontramos ningún hecho. En los tres casos que investigamos eran mentira», añadió.

Para finalizar, apuntó que seguirán desplegados por la tranquilidad de los venezolanos. «Hay gente que goza con que los demás no estén tranquilos. Esa es una actitud enfermiza».