La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a todos los sectores políticos del país a mantener un diálogo de altura en beneficio de los intereses del país.

Rodríguez extendió este llamado a la oposición para mantener el diálogo en beneficio de los ciudadanos. «Espero que en conjunto y en unión avancemos hacia una dirección, a sanar lo que ha sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela», dijo durante el acto de notificación de instalación de la nueva Asamblea Nacional.

«Hay que sanar esas heridas que tiene nuestro sociedad y la herida que dejó el ataque del 3 de enero, impulsado, solicitado y respaldo por el extremismo venezolano», aseguró.

Delcy Rodríguez: Personalmente quisiera involucrarme y llamo a todos los factores políticos del país, llamo a nuestra bancada nacional, llamo a los opositores de Venezuela; espero que en conjunto y en unión avancemos hacia una dirección, a sanar lo que ha sido las consecuencias… pic.twitter.com/IfkuRaGXm3 — El Político (@elpoliticove) January 8, 2026

Asimismo, expresó toda su disposición para trabajar de la mano con esta Asamblea Nacional. «En representación del ejecutivo nacional agradezco la notificación que ustedes han venido a hacer y les extendemos nuestras manos para avanzar en conjunto y dejar muy de lado el extremismo y fascismo».

«Bienvenido el diálogo político de altura, desde las diferencias que existen, porque nos debe unir un interés supremo que es Venezuela», indicó.

Rodríguez también comentó algunas reformas que deben darse en materia de ciencia y tecnología, inteligencia artificial, así como también se refirió la Ley de la Paz y la Convivencia Nacional.

Las declaraciones se realizaron en el Palacio de Miraflores. En este encuentro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que se han planteado la elaboración del Código Penal Popular, el Código Económico y de Comercio, el Código de Democracia, el nuevo Código Civil, el Código Ambiental, el Código de las Personas Vulnerables y el Código Electoral.