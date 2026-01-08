Cabello anunció que van 100 fallecidos tras ataques de EEUU, esto dijo sobre el juicio de Maduro y la venta del petróleo

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció este miércoles que la cifra de fallecidos por el ataque de Estados Unidos aumentó a 100.

«Hasta ahora hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos», indicó Cabello en su programa televisivo.

«No hay manera de que eso lo pueda tapar nadie, es una verdad y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena. Una cosa terrible, murieron personas que nada tenían que ver con un conflicto, civiles, personas que estaban en sus casas recibieron el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país», añadió.

El ministro también destacó que en la operación resultaron lesionados Maduro y Cilia Flores. «En ese momento Cilia recibió una herida en la cabeza y un golpe en el cuerpo. El hermano Nicolás tuvo una herida en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esas dolencias», dijo.

Asimismo, se refirió al comunicado de la justicia de los Estados Unidos sobre el Cártel de los Soles. «Ayer la justicia estadounidense dijo que eso no existía. Uno se pregunta, qué harán los jala bolas de siempre, presidentes como Noboa, Milei y otros que sacaron una resolución condenando al Cártel de los Soles. ¿Y ahora qué van a hacer? La justicia norteamericana dijo que ya no existía, que era solo una nomenclatura pero que eso no existía».

En esta línea, Cabello también rechazó el comunicado emitido por Suiza sobre que congelaron los activos de Nicolás Maduro y personas cercanas a él en ese país. «Países inmediatamente sacaron resoluciones condenando al hermano presidente Nicolás Maduro y que congelándole cuentas, activos. ¿De dónde sacan eso? ¿Para congraciarse con los Estados Unidos? Es igual a aquellos que sacaron resoluciones condenando al Cártel de los Soles. Mucha pena y vergüenza debería darles».

Con respecto al ataque de los Estados Unidos, Cabello admitió que no tenían previsto que tuviera ese alcance. «Las últimas 27 semanas ha sido un asedio permanente, esto era inevitable que ocurriera, el alcance quizás no fue lo medido por nosotros, pero era inevitable porque todos los días ellos decían eso».

Para finalizar, se refirió al comunicado de PDVSA sobre la «venta de volúmenes de petróleo» a Estados Unidos.

«Venezuela le ha vendido petróleo a Estados Unidos siempre, en algún momento lo menos que salía en un día eran 700.000 barriles. Pagaban y se llevaban su petróleo y así debe ser. Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo lo compran y nosotros lo vendemos», aseguró.

«Nosotros le vendemos petróleo a Chevron, ellos se los llevan y nos pagan a nosotros», concluyó.