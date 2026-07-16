Delcy Rodríguez habló del rol de Diosdado Cabello frente a la orden de captura en su contra por parte de EEUU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alabó el «trabajo» de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, a la vez que aseguró que continuará trabajando a su lado durante la nueva etapa que vive el país.

A seis meses de su llegada a la Presidencia, Rodríguez concedió una entrevista al medio estadounidense Real America’s Voice. Tras abordar distintos temas, surgió una interrogante sobre el rol que cumple Cabello en el país.

Aunque está solicitado por la justicia de Estados Unidos y contar con una recompensa de 25 millones de dólares, Cabello ha continuado siendo una figura clave dentro del gobierno nacional y ha participado en reuniones con funcionarios de la Casa Blanca.

«Diosdado Cabello es una persona fundamental de este proceso de cambio. Trabaja, es vicepresidente sectorial. Nosotros seguiremos demostrando la verdad y es un camino que seguiremos llevando juntos», añadió Rodríguez.

¿OTRO ÁLEX SAAB?

Luego de defender el rol de Cabello, le recordaron a Rodríguez el caso del colombiano Álex Saab, quien fungió como ministro de Industrias y Producción Nacional, pero fue deportado hacia Estados Unidos, en donde estaba solicitado por lavado de dinero.

Rodríguez descartó que lo ocurrido con Saab se repita con Cabello. «Creo que los procesos son diferentes y no comparables. A nivel personal, puedo decir que no hay diferencia entre uno y el otro», acotó.

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Durante la misma entrevista, Rodríguez afirmó que no tenía conocimiento de la operación militar en la que fue detenido Nicolás Maduro. «Me sorprendió muchísimo (…) No hubo un arreglo ni ningún conocimiento», acotó.

Cabe destacar que esta entrevista fue grabada unos días antes del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. En tal sentido, su publicación fue postergada hasta este jueves.