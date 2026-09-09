Delcy Rodríguez entregó 151 viviendas a víctimas de los terremotos, la mayoría en Monagas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó 151 nuevas viviendas como parte del plan Venezuela Renace a familias que lo perdieron todo durante los terremotos.

La entrega de viviendas en Caracas ocurrió en el urbanismo Ciudad Tiuna en la parroquia El Valle.

«Estamos entregándole viviendas a 151 familias: 10 en Caracas, 80 en Monagas, 32 en Nueva Esparta, 20 en Trujillo y nueve en Carabobo. Entregando viviendas a personas víctimas del doble terremoto del 24 de junio. 449 hoy regresan a su hogar, que hoy vuelven a reconstituir hogar en una vivienda».

#EnVideo📹| En Caracas, la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de 151 nuevas viviendas en diversas entidades del país a familias afectadas por los terremotos del pasado #24Jun. Durante la actividad, realizada en la ciudad de… pic.twitter.com/wpLAW4XGc1 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 9, 2026

«La felicidad compartida de saber que estamos avanzando y nosotros seguimos construyendo nuevas viviendas para fin de año, terminando viviendas para fin de año, apoyando con planes de financiamiento a las juntas de condominio que permitan recuperar edificios, entregando financiamientos a propietarios, personas que tienen sus viviendas y necesitan arreglarla porque tuvieron impactos con el terremoto, apoyando financiamiento para el mercado secundario y también para alquiler», indicó.

«Seguimos en este camino para que cada persona que esté en un campamento transitorio sepa que va a tener una vivienda, que van a recuperar un hogar integral en una vivienda, porque no estamos descansando en este paso de querer acompañar a las víctimas», concluyó.