Delcy Rodríguez designó a Johann Álvarez como nuevo encargado de negocios en EEUU

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este martes a Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos.

«He decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos; con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones», dijo Rodríguez en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Confío en su profesionalismo y estoy segura de que asumirá esta responsabilidad con un profundo compromiso en la defensa de los intereses del pueblo venezolano», añadió la mandataria en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Álvarez Márquez venía desempeñando el cargo de Ministro de Comercio Exterior desde el pasado mes de marzo, y ahora lo sustituirá Félix Plasencia quien asumió la responsabilidad del recién fusionado Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

Márquez compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales para despedirse de sus funciones en el Ministro de Comercio Exterior, antes de asumir su nuevo rol en el gobierno.

«Me despido con la certeza de que el ministerio queda en buenas manos y con la convicción de que los avances logrados seguirán consolidándose bajo la conducción del ministro Félix Plasencia, cuya experiencia y compromiso garantizarán la continuidad del trabajo y el fortalecimiento de la política de comercio exterior del país», dijo.