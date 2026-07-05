Delcy Rodríguez designó a Francisco Garcés como nuevo ministro de Transporte, Jacqueline Faría ocupará nuevo cargo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que hizo cambios en su gabinete con la designación del ingeniero Francisco Garcés, como nuevo ministro para el Transporte.

Rodríguez hizo el anuncio a través de su canal de Telegram. “He designado como nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte al ingeniero Francisco Garcés, especialista en Ingeniería Estructural y Doctor en Ingeniería Civil”, explicó.

Destacó que Garcés “asume esta responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer este sector estratégico al servicio de nuestro pueblo”.

He designado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte al ingeniero Francisco Garcés, especialista en Ingeniería Estructural y Doctor en Ingeniería Civil; pic.twitter.com/Vi5xxKc75P — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 5, 2026

Sobre Jacqueline Faría, quien ocupaba el cargo, Rodríguez anunció que ahora presidirá “la Gran Misión Venezuela Renace, adscrita a la Presidencia de la República”.

Informó que Faría “tendrá la responsabilidad de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura”.

Agregó que coordinará “las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela”.

Anuncio que he designado a Jacqueline Faría como Presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, adscrita a la Presidencia de la República. pic.twitter.com/AZha1tfONE — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 5, 2026

La Misión Venezuela Renace la anunció Rodríguez este sábado, en medio de sus medidas económicas para enfrentar las consecuencias de los sismos del 24 de junio.

Esta instancia estará integrada por las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, «como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de vivienda, de infraestructura que esté al servicio de todo este proceso», de recuperación de las zonas afectadas.