Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional tras los devastadores terremotos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó duelo nacional por siete días en homenaje a la memoria de las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio.

La medida será a partir de este miércoles a las 6:00 p.m.

«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas», indicó.

Asimismo, comentó que en estos momentos de profunda tristeza, «abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos».

EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el martes que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país.

«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 refugios entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.

Rodríguez señaló que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país. Destacó que de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y precisamente 158 estaban en La Guaira.

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Además, apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.