Delcy Rodríguez anuncia «amnistía general» para «favorecer la convivencia» en el país

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una «ley de amnistía general», a la vez que pidió a la Asamblea Nacional poner en marcha los preparativos para la aplicación de esta legislación.

Rodríguez visitó este 30 de enero el Palacio de Justicia para el año nuevo judicial de 2026. Frente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otros altos funcionarios, la mandataria llamó a la amnistía.

«Anuncio una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente. Encargo que esa ley para reencausar la convivencia en Venezuela», dijo Rodríguez, quien afirmó que esta decisión fue discutida por el alto mando gubernamental.

En ese sentido, Rodríguez llamó a la convivencia y reconciliación entre venezolanos. «Pido a todos que nadie imponga la violencia, la venganza y el odio. Estamos dando una oportunidad para vivir en paz y respeto», agregó la mandataria.

«En cargo a la Comisión para la Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz para que en las próximas horas, reunidos de urgencia, presenten esta ley ante la Asamblea Nacional. Y pida la máxima colaboración del cuerpo legislativo», agregó Rodríguez.

AMNISTÍA DE RODRÍGUEZ

Esta medida podría beneficiar a cientos de presos políticos en Venezuela. Rodríguez subrayó que esta ley excluye explícitamente a los condenados por delitos de homicidio, drogas y delitos comunes.

Voceros gubernamentales han informado de la excarcelación de más 800 personas hasta el lunes, 26 de enero. Sin embargo, distintas ONG estiman que unos 300 presos políticos salieron de los calabozos.

La mandataria ordenó que la ley sea entregada en las próximas horas a la Asamblea Nacional. «Pide que se active para que, en los próximos días, se le pueda dar máxima celeridad en la aprobación», acotó.